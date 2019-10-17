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أخبار العالم

نائب أوباما يدعو لعزل ترامب.. وصفه بـ قائد فاشل ومخادع

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:29 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد علي
في محاولة للاستفادة من خبرته في السياسة الخارجية، انتقد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواته من سوريا كآخر دليل على أن ترامب حقق "فشل كامل"، يضرب المصداقية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا مورنينج كال".

وألقى بايدن خطابًا مدته 40 دقيقة في ولاية أيوا، انتقد فيه ترامب وسحب القوات الأمريكية وترك الأكراد السوريين، الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في القتال المستمر منذ سنوات ضد تنظيم داعش.

وقال نائب الرئيس السابق، إنه تمت خيانة الأكراد "ترامب يهدم السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية".

ويمثل خطاب بايدن استمرارا لمحاولاته الاهتمام بالشئون الخارجية إلى الصدارة في حملة عام 2020. كان جوهر رسالة بايدن للناخبين منذ البداية هو أن ترامب غير لائق للوظيفة.

وقال بايدن: "إنه (ترامب) فشل بشكل كامل كقائد عام. إنه القائد الأكثر تهورًا".

توقع بايدن تأثير الدومينو لقرار ترامب ونهجه الانعزالي بشكل عام، وتساءل: "من سيقف معنا" في الأزمة الدولية المقبلة، ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تحولت إلى شريك غير موثوق به؟".

ولفت إلى أن "عدم كفاءة ترامب" يعني استبداله بشخص آخر مستعد لقيادة المسرح العالمي وإعادة بناء نظام عالمي".

وقال بايدن "لا تصدقوا خداع ترامب. هذه ليست قيادة أمريكية"، ووعد بوقف "حروب لا نهاية لها" في المنطقة.
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