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رياضة

الكرداني: هدف ناشئين مصر للسلة التأهل لكأس العالم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:18 م
محمد الكرداني
محمد الكرداني
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عبدالله هشام
أكد محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة أن الجهاز الفني يمتلك عناصر شابة وقوية وقادرة على التعامل مع عقلية الناشئين .

وأضاف الكردانى في تصريحات صحفية: سنطلب من الأجهزة الفنية للفرق تسجيل مباريات فرق المرتبط من أجل متابعة كل اللاعبين .

وأكمل: نتمنى استضافة بطولة أفريقيا من أجل الحصول على دعم الجماهير وهدفنا تحقيق لقب بطولة إفريقيا المقبلة والتأهل لكأس العالم وسنواجه منتخبات قوية مثل مالي .

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة مجدي أبو فريخة قد اختار محمد الكرداني علي رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بجانب أيمن المطراوي مدرب عام ، وائل بدر مدرب.
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