الكرداني: هدف ناشئين مصر للسلة التأهل لكأس العالم

أكد محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة أن الجهاز الفني يمتلك عناصر شابة وقوية وقادرة على التعامل مع عقلية الناشئين .



وأضاف الكردانى في تصريحات صحفية: سنطلب من الأجهزة الفنية للفرق تسجيل مباريات فرق المرتبط من أجل متابعة كل اللاعبين .



وأكمل: نتمنى استضافة بطولة أفريقيا من أجل الحصول على دعم الجماهير وهدفنا تحقيق لقب بطولة إفريقيا المقبلة والتأهل لكأس العالم وسنواجه منتخبات قوية مثل مالي .



وكان الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة مجدي أبو فريخة قد اختار محمد الكرداني علي رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بجانب أيمن المطراوي مدرب عام ، وائل بدر مدرب.