لماذا بكت رئيس الطائفة اليهودية أثناء وجودها في سيناء اليوم



تعشق مصر .. وتحرص على زيارة الأرض المقدسة في سيناء .. لكنها مؤخرا وخلال حفل تكريمها أجهشت بالبكاء مما أثار اهتمام الحضور بالسر وراء هذه الدموع.



حضرت ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر ملتقى تسامح الأديان في جنوب سيناء، والذي أقيم في مدينة سانت كاترين، وشهدت مختلف فعالياته حيث تم تكريمها وعدد من رؤساء الطوائف الدينية، لكنها خلال حفل تكريمها أجهشت بالبكاء.



وحول السبب، قالت رئيسة الطائفة اليهودية: إنها تعيش فى مصر طوال عمرها تنعم بالأمن والمحبة والسلام، وأعربت عن سعادتها بأنها تصلى فى الوادي المقدس بسانت كاترين فى ملتقى التسامح الديني الذي جمع كل الأديان السماوية فى ود ومحبة، مشيرة إلى أنها تعشق مصر مهد الأديان السماوية ، وأن هذه دموع الفرح والسعادة لوجودها في الوادي المقدس بسيناء.



وكرم ملتقى تسامح الأديان الذي عقد بسانت كاترين بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر من ضمن رؤساء الطوائف الدينية.



وكان عقد ملتقى الأديان فى مدينة سانت كاترين بحضور ٧ وزراء وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية تحت شعار تسامح الأديان و"هنا نصلى معا" والذى لاقى اقبال كبير للمشاركة به وتعانق خلاله اصوات الاذان مع أجراس الكنائس فى يوم الجمعة الماضية والتى نقلت فيه صلاة الجمعة على الهواء من مسجد الوادي المقدس.