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تعليم

افتتاح جيمينيزيم بالهواء الطلق بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:28 م
افتتاح جيمينيزيم
افتتاح جيمينيزيم بالهواء الطلق بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
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كريم ناصر
افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جيمينيزيم بالهواء الطلق بالحرم الرئيسي لجامعة عين شمس، حيث قامت الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة بتركيب أجهزة رياضية بأماكن متفرقة بالحرم الرئيسي للجامعة و ذلك لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة.

وأكد د. عبد الفتاح سعود أهمية ممارسة الرياضة وأن العقل السليم في الجسم السليم، حيث تساعد الرياضة علي تقليل التوتر والضغوط الدراسية و تجعل الطلاب أقدر على التحصيل والتفوق العلمي، فقد تم تركيب ١٧جهازا رياضيا متنوعا ليتمكن طلاب وطالبات الجامعة من إستخدامها مجانًا على مدار اليوم و ممارسة الرياضة في الفترات بين المحاضرات، كما حرص الدكتور عبد الفتاح سعود على تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتفقد الطلاب خلال قيامهم بإستخدامها مؤكدا حرصه على تركيبها في مكان مفتوح كي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من إستخدامها بالمجان في أي وقت.

وأضاف أن جميع الأجهزة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع معدة للإستخدام الشاق وسيتم عمل صيانة مستمرة للأجهزة على مدار العام و من المقرر تعميم الفكرة على حرم كلية البنات والتربية و حرم كلية التجارة والألسن و جميع كليات الجامعة.
افتتاح جيمينيزيم بالهواء الطلق بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
افتتاح جيمينيزيم بالهواء الطلق بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
افتتاح جيمينيزيم بالهواء الطلق بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
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