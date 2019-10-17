ماذا تفعل حبة كمثري في جسمك إذا تناولتها يوميا

تعتبر الكمثري من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير ولكن يجهل الكثيرون فوائدها التي يوضحها المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي مؤكدا أنها تشمل 8 فوائد تقدمها الكمثرى لصحة جسمك كالتالي:
- غنية بالألياف التى تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، لذلك فهى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- تقى من الاصابة بهشاشة العظام.
- تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
- مقوية لجهاز المناعة في الجسم.
- مدرة للبول.
-تقي من الإصابة بمرض الزهايمر.
- تعمل على القضاء على الجذور الحرة التي تتراكم في الجسم وتسبب تكون خلايا سرطانية.
- لها دور فى الوقاية من الإصابة بعدد من أنواع مختلفة من السرطان، منها القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا والرئتين.
- غنية بالألياف التى تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، لذلك فهى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- تقى من الاصابة بهشاشة العظام.
- تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
- مقوية لجهاز المناعة في الجسم.
- مدرة للبول.
-تقي من الإصابة بمرض الزهايمر.
- تعمل على القضاء على الجذور الحرة التي تتراكم في الجسم وتسبب تكون خلايا سرطانية.
- لها دور فى الوقاية من الإصابة بعدد من أنواع مختلفة من السرطان، منها القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا والرئتين.