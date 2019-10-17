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مرأة

ماذا تفعل حبة كمثري في جسمك إذا تناولتها يوميا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر الكمثري من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير ولكن يجهل الكثيرون فوائدها التي يوضحها المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي مؤكدا أنها تشمل 8 فوائد تقدمها الكمثرى لصحة جسمك كالتالي:

- غنية بالألياف التى تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، لذلك فهى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- تقى من الاصابة بهشاشة العظام.
- تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
- مقوية لجهاز المناعة في الجسم.
- مدرة للبول.
-تقي من الإصابة بمرض الزهايمر.
- تعمل على القضاء على الجذور الحرة التي تتراكم في الجسم وتسبب تكون خلايا سرطانية.
- لها دور فى الوقاية من الإصابة بعدد من أنواع مختلفة من السرطان، منها القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا والرئتين.
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