البحث العلمي توفر جناحا متميزا للطفل المبتكر بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، دعوة عامة للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحضور معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والذي سيقام على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.



وفي السياق ذاته اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي ويستضيفه مركز المؤتمرات والمعارض الدولية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، سيضم جناح متميز للطفل المبتكر، حيث يشارك مايقرب من 150 طفل مبتكر من جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، ووحدةالبحث العلمي، كما يتم إستقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض ممن قاموا بالتسجيل على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة، بمعدل 1000 طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد،الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.





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وتفتتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، يوم 24 أكتوبر 2019، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر فعاليات المعرض علي مدار يومي 24 و25 أكتوبر 2019، بمشاركة أكثر من 1000 فكرة وابتكار من مصر والدول العربية، والإفريقية، والأجنبية.





ويفتتح المعرض هذا العام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور اللواء دكتور مهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبعض الوزراء السابقين ورجال الصناعة والإستثمار وكبار الشخصيات.



واختارت الاكاديمية ضيف شرف المعرض هذا العام الاتحاد الأفريقي وإطلاق شعار أفريقيا تبتكر "Africa Innovates" تماشيًا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ويُقام المعرض هذا العام بمشاركة 26 دولة حول العالم.