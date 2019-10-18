يستهدف الأكثر فقرا.. أستاذ علم اجتماع: الرئيس يتابع بنفسه مشروع حياة كريمة.. فيديو

أكدت هالة منصور أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس أن الهدف الأساسي من المشروع القومي لحياة كريمة هو مراعاة الفئات الأكثر فقرا مؤكدا أن هناك دراسات لتحديد القرى الأكثر فقرا وتم اكتشاف أنها تتواجد في جنوب مصر ووضعنا يدينا على تلك القرى لتوفير حياة كريمة للمجتمع المصري.



وأضافت أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس خلال وجودها ضيفة ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن حياة كريمة بدأ من التدرج الطبيعي مشيرا إلى أنه في البداية تم توفير مسكن آمن لحياة إنسانية كريمة ويتوفر به المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز وهي من أبسط حقوق الإنسان أن يحصل على بيت.



وتابعت أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس أن مشروع كرامة درب عدد من الناس في محاولة لإكسابهم مهارات لمهن تدر عليهم دخل جيد إضافة إلى وجود رعاية صحية واجتماعية للمواطن.



وأشارت أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه المشروع فالمواطن يشعر بقيمته بأن القيادة السياسية تهتم به فعلى سبيل المثال مشروع الأسمرات يراعي شروط حياة كريمة ومشروع رائع يعطي لنا أملا في مزيد من المشروعات.