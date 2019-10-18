مصر تستضيف المدرسة العربية الرابعة للفلك الفيزيائي.. 19 أكتوبر

يستضيف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المدرسة العربية الرابعة للفلك الفزيائيThe Fourth Arab School of Astrophysics وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية الفلكية (بالمغرب) والجمعية العلمية للفلك والفضاء (مصر) والتي مقرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وذلك في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر 2019 بمرصد القطامية الفلكي.



وتستهدف فئات صغار العلميين من طلبة الماجستير والدكتوراه وحديثي الحاصلين علي الدكتوراه من جميع ارجاء الوطن العربي للتدريب نظريا وعمليا علي الأرصاد وتحليها ضوئيا وطيفيا كما تتضمن التدريب نظريا وعمليا علي تتبع الاجسام القريبه من الارض وتحديث مدارات الكويكبات لما له أهميه للحد من المخاطر، أيضا ضمن خطة المدرسة تدريب الطلبة علي العمل من خلال فريق بحثي لكتابة خطة مشروع بحثي معتمدا علي ارصاد التليسكوب بدأ من انشاء الفكرة وحتي الانتهاء من كتابة النتائج في ورقة بحثية.



ويشارك محاضرون من أساتذة في مجال الفلك عرب وأجانب لتنويع الخبرات وفتح سبل تعاون مستقبليه.



يشارك بالمدرسة عدد 35– خمسه وثلاثون - طالبا وطالبة (مصريون وعرب) ممثلين للدول العربية الأتية: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، لبنان، الامارات. وعدد الأساتذة المحاضرين 11- إحدى عشر - (مصريون وعرب وأجانب) بالإضافة الي عدد 5 خمسة من فريق تشغيل موقع القطامية الفلكي من علميين ومهندسين (التليسكوب والأجهزة).



وجدير بالذكر أن هذه المدرسه تقام سنويا من خلال الجمعية العربية الفلكية تحت رعايه مكتب الفلك للتنمية بالاتحاد الدولي الفلكي The Office of Astronomy for Development (OAD) of the IAU، وفي هذا العام أخذ المعهد القومي للبحوث الفلكيةوالجيوفيزيقية علي عاتقه كامل مسؤولية التنظيم والاستضافة لهذه المدرسة .



وعلى هامش المدرسة سيتم عقد الاجتماع التأسيسي للرابطة العربية لعلوم الفلك، والتي تتبع الاتحاد العربى لمجالس البحث العلمي العربية، التابع لجامعة الدول العربية، والتي تقرر ان يكون المعهد القومى للبحوث الفلكية مقرا لها، حيث يعتبر المساهمة في دعم هذه المدرسة الفلكية هي أولي أنشطة الرابطة العربية لعلوم الفلك لتنطلق قدما في دعم وتشجيع الفاعليات والانشطة للفكيين في الوطن العربي.