البحرين: ضبط أسلحة إيرانية كانت ستدمر نصف العاصمة

كشف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، عن أن الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران، والتي قامت البحرين بضبطها، كانت "كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة".



وأضاف خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات صحيفة، أن "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران توجيه الرسالة الصحيحة وهي رسالة سلام وحسن جوار"، مؤكدا أن "لم تأتِ هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية".



واعتبر وزير الخارجية البحريني، اقتراب توقيع اتفاقية بين الشرعية والجنوب في اليمن "قفزة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالاستقرار المستقبلي لليمن، خصوصا بعد الاجتماعات المهمة التي عقدت في جدة".



وأضاف أن "قطر تلعب دورا في محاولة عرقلة الحل في اليمن، ونرى ذلك من خلال مواقفها الإعلامية التي تبثها في قناة الجزيرة".



وأشار إلى أن "الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه".



ورأى "آل خليفة"، أن قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من "ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق، والكل يعرف ماذا نقصد".



كما أدان "آل خليفة"، التوغل التركي بشمال سوريا طالبا من الأولى احترام سيادة وأراضي سوريا، مضيفا أن "عودة سوريا لجامعة الدول العربية متروكة لسوريا ولدول الجامعة".