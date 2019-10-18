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محافظات

انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:28 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
انطلق، اليوم الجمعة، رالي "تحدي عبور مصر"، من منطقة محرم بك بالإسكندرية لقطع مسافة 2350 كيلو مترا باستخدام الدراجات النارية، وذلك للسنة التاسعة على التوالي.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الرالي يستمر 10 أيام في الفترة من 18 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الرالي يضم 36 مشاركا بينهم 18 أجنبيا من 7 دول هي "كندا، سويسرا، استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، بريطانيا، بيرو".

وأضاف رشاد، أن خط سير الرالي يتضمن 7 مراحل، بدءا من الإسكندرية مرورا بالقاهرة، والمنيا ومنها إلى الأقصر، ثم الصحراء الشرقية، وصولا إلى برنيس جنوب مصر.

ولفت إلى أن الرالي يبدأ رحلته شمالا من برنيس والتوقف مرتان بمدينتي الغردقة والعين السخنة قبل الوصول إلى القاهرة والختام تحت سفح الأهرامات.

وأوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن الرالي يهدف إلي تنشيط السياحة بمصر وتوجيه رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، قائلا أن وجود عدد كبير من المشاركين هو خير وسيلة لتوصيل هذه الرسالة إلى العالم.
انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية.. صور
انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية.. صور
انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية.. صور
انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية.. صور
انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية.. صور
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