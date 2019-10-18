ورشة تدريبية لممارسى الجولف.. والسفير الإسباني: المصريون لديهم حيوية ونشاط

قال سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاساريس، إن الهدف من رياضة الجولف هو انعكاس لعبة يمكننا أن نجعلها جزءا من حياتنا سواء فى العمل أو الدراسة، مشيرا، إلى وجود عدد كبير جدا من اللاعبين لهذه اللعبة فى العالم.



وأضاف، أن مجتمع رياضة الجولف يوجد به الآباء والأطفال واللاعبين والمساعدين الفنيين، وقامت مؤسسة "سيرخو جارثيا" بتنظيم ورشة تدريبية لكى تضم كل هؤلاء.



جاء ذلك فى تصريحات خاصة له، اليوم الجمعة، على هامش حفل ختام أول ورشة تدريبية لشباب ممارسى رياضة الجولف المصريين، التى تم تنظيمها بنادى الجزيرة الرياضى يومى 17 و 18 أكتوبر.



وأشار السفير، إلى أن فكرة تنظيم الورشة التدريبية جاءت من المستشارة الثقافية بالسفارة الإسبانية، ونادى الجزيرة.



وأوضح، أن الشركات الإسبانية ونادى الجزيرة قاما بالتمويل من أجل تنظيم الورشة التدريبية، وذلك بدعم من السفارة الإسبانية.



كما أعلن السفير، أن السفارة لديها العديد من الأنشطة الرياضية التى ترغب فى تنظيمها، ولديها النية لعمل أشياء كثيرة.



وعن افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية نهاية الشهر الجارى، قال السفير: تلقيت دعوة من مدير سلسلة معاهد ثربانتس فى مدريد، الشاعر لويس جارثيا مونتيرو، وهو على درجة نائب وزير للمشاركة فى إعادة افتتاح المكتبة.



حضر حفل الختام، رئيس نادى الجزيرة، عمرو جزارين، رئيس اتحاد الجولف، أيمن فتحى، المستشارة الثقافية بالسفارة الإسبانية، مونسرات مومان، المشرفة على مدرسة الجولف للناشئين، هالة توفيق، عضو لجنة الجولف فى نادى الجزيرة، إيمان عفرة، رئيس لجنة الجولف، إبراهيم راتب، بالإضافة إلى، إنريك جارثيا، وخابير جيمينيز من مؤسسة "سيرخيو جارثيا".



ومن جانبه، قال إنريك جارثيا: إن هناك حماسا كبيرا من اللاعبين المشاركين فى الورشة التدريبية لتعلم الجولف، وبذلوا مجهودا كبيرا من أجل ذلك.



وأوضح، أن عدد اللاعبين المشاركين فى الدورة بلغ 14 لاعبا ولاعبة تتراوح أعمارهم من 8-16 عاما.



وأضاف، أن الأطفال كانوا متحمسين ولديهم توجه واستعداد هائل لتعلم اللعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للجولف، ونادى الجزيرة، وعائلات الأطفال يقومون بدعمهم، مؤكدا، أن إستمرار هذا الدعم سوف يساعد فى وجود مستقبل باهر لهم.



وأوضح، أن أهم ما يميز الورشة التدريبية هو إقامتها فى نادى مميز وعريق وهو أعرق من أندية كثيرة فى أوروبا، حسب قوله.



ومن جهة أخرى، أعلن إنريك أن الجولف فى مصر ينمو بمعدل سريع، وهناك ملاعب كثيرة بمستوى عالى يتم افتتاحها، مشيرا، إلى وجود لاعبين أسبان شاركوا فى بطولة فى مصر، وأعربوا عن سعادتهم بمستوى الملاعب التى أقيمت بها البطولة.



وأضاف، نتوقع وجود لاعبين جيدين وهذا بالطبع سوف يكون فى صالح السياحة المصرية لأن السياحة الخاصة بالجولف "سياحة فائقة"، مؤكدا، أهمية مشاركة المصادر الخاصة لرياضة الجولف فى نمو هذه اللعبة فى مصر.



وعن إمكانية تنظيم إمكانية تنظيم ورشة تدريبية أخرى فى مصر، قال إنريك: إذا كان هناك تفاهم وتواصل مستمر سوف ننظم ورشة تدريبية أخرى.



وعن زيارتهما لمصر، أكد أن هذه هى الزيارة الأولى لهما قاما خلالها بزيارة الأهرامات، مضيفا، من المؤكد إننا سوف نزور مصر مرة أخرى.



وتابع: الشعب المصرى قريبا من الشعب الإسبانى حيث قمنا بالتجول فى شوارع القاهرة ولاحظنا أن المواطنين لديهم حيوية ونشاط.



وتنظم السفارة الإسبانية، بالتعاون مع نادى الجزيرة الرياضى، غدا السبت، النسخة الأولى من البطولة التى سيطلق عليها "كأس سفارة إسبانيا للجولف"، وهو حدث يستهدف لاعبى الجولف الهواة، من أجل تعزيز المعرفة والاتصالات الشخصية والمهنية بين الرياضيين ورجال الأعمال وعشاق لعبة الجولف من جنسيات مصرية أو إسبانية أو بلدان أخرى.



ويرجع الفضل فى تنظيم الفعاليتين للدعم المالى القيم للعديد من الشركات الإسبانية والمصرية.