Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملة تغيير تطيح بعناصر الإخوان في حكومة السودان.. تفاصيل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:59 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تابع إصدار قراراته الرامية لإبعاد من يعتقد بولائهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وثيق الصلة بجماعة الإخوان، من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن حمدوك أصدر قرارات جديدة أطاحت بوكلاء وزارات الري والتنمية الاجتماعية والزراعة، بتوصية من الوزراء، كما شملت الإعفاءات مسؤولين آخرين وجرى تعيين آخرين على الفور.

وأفاد إعلام مجلس الوزراء أن حمدوك أعفى رئيس الجهاز الفني للموارد المائية خضر محمد قسم السيد وعين مكانه صالح حمد حامد عمر وحسن أبو البشر نائبًا له.

كما نحى وكيل وزارة الري أحمد حماد، وأوكل المهمة الى رحمة الله محمد موسى ووجه قراره وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والري والمواد المائية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأصدر رئيس الوزراء كذلك قرارا بتعيين محمد أحمد تركاوي وكيلًا لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، كما سمى محمد مدني الشابك وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن أعفى أسمهان أحمد البشير من ذات المنصب.

وعين حمدوك نايلة محمد الحسن خلف الله مديرًا عامًا لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية.

وأنهى رئيس الوزراء في قرار آخر تكليف محمد السناري مصطفى بمفوضية العون الإنساني، واختار مكانه عباس فضل الله على كما عين حنان محمد عبد الكريم عباس مفوضًا عامًا للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بعد إقالة محمد خير عمر العوض من المنصب.

وفي السياق أعفى ايضا أحمد الطيب السماني الطيب من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب.

وبتوصية من وزير التعليم عين حمدوك عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

وفي قرار منفصل أعفى رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة جامعة بابكر محمد توم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء السوداني يلتقي أسر شهداء الثورة

تأجيل تشكيل حكومة السودان الجديدة 48 ساعة

18 وزيرا بينهم 4 سيدات.. تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

أسماء الوزراء.. الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية فى هذا الموعد

بعد مرور 145 يوميا دون رئيس.. تعرف على أول حكومة في السودان بعد إسقاط البشير

بعد 3 أشهر من التعليق .. كيف استطاع السودان العودة للاتحاد الأفريقي

ترشيحاتنا

حمادة المصري: الأهلي فاكر إن الزمالك سبب تأجيل القمة 119

سبحة وجامع ومقام .. كيف تضامن محبو عادل شكل مع الزعامة |شاهد

أنا جعت وعلي ديون.. نادين الراسي تتظاهر في لبنان وتحرق إطارات السيارات

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

أول تعليق من ميراي عون على احتجاجات لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور