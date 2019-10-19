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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
بيلا حديد
بيلا حديد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور، بإطلالة صادمة.

وتألقت بيلا حديد بإطلالة بالكاجوال ببنطلون جينز أسود، وعلية تشيرت جاكت جلد أسود ،وأردت بيلا قبعة ذات اللون الأسود وهى تحتضن كلبها، وهي جالسة فى سيارتها.

أطلت "بيلا حديد" فى أغلب الصور التي تم نشرها وهي تحتضن كلبها ،معبرة عن حبهما الشديد لبعض .

أليكم أحدث إطلالة بيلا حديد.



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