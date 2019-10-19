Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. جامعة حلوان تستضيف حفل خريجي رابطة طلاب جنوب السودان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
قسم التعليم
أعلنت جامعة حلوان أنه فى إطار حرص جامعة حلوان على توطيد ودعم العلاقات مع دول أفريقيا على جميع المستويات، تستضيف الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإدارة الطلاب الوافدين بالجامعة حفل الخريجين لرابطة طلاب جمهورية جنوب السودان بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 2018 /2019، حيث تفتح الجامعة أبوابها أمام الطلاب من دولة جنوب السودان الشقيقة.

وتبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري للبلدين مصر وجمهورية جنوب السودان، ويضم الحفل مجموعة من الفرق الغنائية والتمثيلية ومجموعة من الفنانيين السودانيين مثل فرقة نياكوزا، بالإضافة إلى عقد فقرات رقص شعبى، يليها توزيع الشهادات التقديرية على الخريجين.‏

وتنطلق فعاليات الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 بمقر الصالة المغطاة بالحرم الجامعي.
Advertisements

ترشيحاتنا

قطر لأ .. بشرى سارة لجماهير الزمالك عن مكان السوبر الأفريقي

7 طرق لـ تعزيز مناعة طفلك.. أخطرها تناول المضادات الحيوية

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

عصابة تقتحم متجرا وتتعدى على صاحبه أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

الأكبر في العالم.. أين وصلت الدولة في مشروع الطاقة الشمسية بـ بنبان

توفيق عكاشة مهاجما عمرو أديب: حسبى الله ونعم الوكيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور