غدا.. جامعة حلوان تستضيف حفل خريجي رابطة طلاب جنوب السودان

أعلنت جامعة حلوان أنه فى إطار حرص جامعة حلوان على توطيد ودعم العلاقات مع دول أفريقيا على جميع المستويات، تستضيف الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإدارة الطلاب الوافدين بالجامعة حفل الخريجين لرابطة طلاب جمهورية جنوب السودان بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 2018 /2019، حيث تفتح الجامعة أبوابها أمام الطلاب من دولة جنوب السودان الشقيقة.



وتبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري للبلدين مصر وجمهورية جنوب السودان، ويضم الحفل مجموعة من الفرق الغنائية والتمثيلية ومجموعة من الفنانيين السودانيين مثل فرقة نياكوزا، بالإضافة إلى عقد فقرات رقص شعبى، يليها توزيع الشهادات التقديرية على الخريجين.‏



وتنطلق فعاليات الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 بمقر الصالة المغطاة بالحرم الجامعي.