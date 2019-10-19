Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:01 م
خبيئة العساسيف
خبيئة العساسيف
Advertisements
علاء المنياوي
حرص رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي على حضور المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الآثار اليوم وسط تغطية إعلامية عالمية، حيث أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار رسميا نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الكشف عن "خبيئة العساسيف".

كما حرصت الإعلامية إلهام أبو الفتح والإعلامي أحمد موسى حضور المؤتمر، حيث تضم الخبيئة مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.

وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا والمستوى الثاني 12 تابوتا.

وأشار د. الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير إلى أنه سوف يتم نقل المجموعة كاملة بالمتحف المصري الكبير. 

تم تخصيص قاعة لعرض المجموعة كاملة، وسوف يتم نقلها بعد انتهاء أعمال الترميم الأولى على يد مجموعة متخصصة من مركز الترميم من المتحف المصري بالتعاون مع مرممي منطقة آثار الأقصر.
30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور
30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور
30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور
30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور
30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور
30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

تفاصيل خبيئة الآثار.. كشف جديد في الأقصر يضم 20 تابوتا لفراعنة مصر

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على الاكتشاف الأثري الجديد بـ جبانة العساسيف

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد

خبيئة العساسيف .. مؤتمر عالمي بالأقصر غدا للإعلان عن الكشف الأثري الجديد

بحضور حواس.. انطلاق مؤتمر الإعلان عن تفاصيل خبيئة توابيت العساسيف .. صور

ترشيحاتنا

انتقاما لقطتها.. قطعت جسد حبيبها بمنشار وحرقت عظامه.. صور

عمرو دياب يتألق في زفاف مريم قورة..صور

وحش جليدي قادم نحو السعودية يجمد كل شيء.. تفاصيل

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

غرفة كفر الشيخ التجارية تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

واشنطن توجه الضربة القاضية لأنقرة بشأن المقاتلات إف 35

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور