30 تابوتا ملونا.. أبو العينين يشهد إعلان خبيئة العساسيف .. صور

حرص رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي على حضور المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الآثار اليوم وسط تغطية إعلامية عالمية، حيث أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار رسميا نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الكشف عن "خبيئة العساسيف".





كما حرصت الإعلامية إلهام أبو الفتح والإعلامي أحمد موسى حضور المؤتمر، حيث تضم الخبيئة مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.





وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا والمستوى الثاني 12 تابوتا.





وأشار د. الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير إلى أنه سوف يتم نقل المجموعة كاملة بالمتحف المصري الكبير.



