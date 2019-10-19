شركات السياحة: الإسكندرية والقاهرة جزء من البرنامج السياحي القبرصي قريبا

قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن وصول أول فوج سياحي قبرصي قادم من ميناء ليماسول القبرصي إلى الإسكندرية اليوم ويضم 500 سائح مع عمدة بافوس ووفد رفيع المستوى يأتي تفعيلا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص الخاصة بالعودة للجذور وما تلاها من توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الإسكندرية وبافوس.





وأشار المانسترلي في تصريح اليوم إلى أن هذا النجاح جاء بعد توقف 10 سنوات ولغرفة شركات السياحة بالاسكندرية أيضا دور فيه ونتاج لقيامها بتنظيم المؤتمر السياحي الأول بالإسكندرية الذى نظمته الغرفة وما تبذله الغرفة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية على مدار أكثر من عام مؤكدا على ان الاسكندرية والقاهرة قريبا ستكون جزءً من البرنامج السياحي القبرصي.





وأوضح المانسترلي أنه في زيارة عمل بالخارج و كان في استقبال الوفد محافظ الاسكندرية وحضر معه من الغرفة محمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعادل شعبان مستشار الغرفة وأحمد شمس رئيس لجنة الفروع بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعدد أعضاء مجلس الإدارة.



