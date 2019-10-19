ثورة في ميلان .. الروسونيري يستهدف التعاقد مع جوارديولا

يستهدف نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة ميلان تريد التعاقد مع جوارديولا، لإعادة الفريق إلى عصر البطولات والامجاد مرة أخرى، بعد سنوات من التخبط، وابتعاد الروسونيري عن المنافسة على البطولات.



وأضافت الصحيفة، أن هناك عقبة تقف أمام ميلان في التعاقد مع جوارديولا في الموسم المقبل، وهي أن المدرب الإسباني لديه عقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى موسم 2021.



وكان ميلان أقال مدربه ماركو جيامباولو من تدريب الفريق، الأسبوع قبل الماضي، بسبب سوء النتائج، وعين ستيفانو بيولي خلفا له.