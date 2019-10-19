لبنان.. الإفراج عن عدد من المتظاهرين الموقوفين خلال الاحتجاجات

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية اللبنانية، اليوم السبت، الإفراج عن عدد من المتظاهرين الذين تم إيقافهم خلال الاحتجاجات في وسط بيروت.



كان محتجون لبنانيون قد نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وفرض ضرائب جديدة في مساعي الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.



وأعلن الجيش اللبنانية وقوفه إلى جانب المطالب المشروعة للمتظاهرين داعيا إياهم إلى عدم اللجوء إلى العنف والتعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية.



في السياق ذاته، تحدث ناشطون لبنانيون عن وجود مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني يحاولون منع المواطنين من التظاهر والتعبير عن مطالبهم.



من ناحيته هدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله بالنزول إلى الشارع، مؤكدا رفضه استقالة الحكومة، تجنبا لأزمة سياسية جديدة في البلاد.