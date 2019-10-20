برلماني: استضافة مصر لمعرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020 يؤكد تميزها بهذه الصناعة

قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن كل الدول الصناعية المتخصصة فى الصناعات تقيم معارض سنوية، فهناك معارض للأدوية والسيارات والإنتاج الحربى وغيرها من الصناعات الأخرى.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استضافة مصر لمعرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020 يأتى فى إطار تميز مصر بصناعة الجلود ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى وجود تعاون مشترك بين الشركات المنظمة للمعرض ووزارة السياحة حتى يخرج المعرض بشكل لائق.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزارة السياحة لابد أن تنظم برامج سياحية وزيارات بهدف الترويج لهذا المعرض الدولى ، حتى يتم الإستفاده منه بأفضل شكل ممكن، مشيرا إلى أن وجود مصنع الروبيكى لصناعة الجلود فى مصر سيفتح سوق لأفريقيا فى تصدير منتجات الجلود ويعطى مزيد من الإستثمارات ويزود معدلات العمالة.



وكان المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسؤولة عن إدارة الروبيكى أعلن أن مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس للإعلان عن تنظيم مصر لهذا المعرض الهام ،وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن ادارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود وجمال السملوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس.



وقال "المغربي" أن المعرض يعد الأول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة افريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، وأن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.