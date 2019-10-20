Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: استضافة مصر لمعرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020 يؤكد تميزها بهذه الصناعة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
الجلود
الجلود
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن كل الدول الصناعية المتخصصة فى الصناعات تقيم معارض سنوية، فهناك معارض للأدوية والسيارات والإنتاج الحربى وغيرها من الصناعات الأخرى.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استضافة مصر لمعرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020 يأتى فى إطار تميز مصر بصناعة الجلود ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى وجود تعاون مشترك بين الشركات المنظمة للمعرض ووزارة السياحة حتى يخرج المعرض بشكل لائق.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزارة السياحة لابد أن تنظم برامج سياحية وزيارات بهدف الترويج لهذا المعرض الدولى ، حتى يتم الإستفاده منه بأفضل شكل ممكن، مشيرا إلى أن وجود مصنع الروبيكى لصناعة الجلود فى مصر سيفتح سوق لأفريقيا فى تصدير منتجات الجلود ويعطى مزيد من الإستثمارات ويزود معدلات العمالة.

وكان المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسؤولة عن إدارة الروبيكى أعلن أن مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس للإعلان عن تنظيم مصر لهذا المعرض الهام ،وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن ادارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود وجمال السملوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس.

وقال "المغربي" أن المعرض يعد الأول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة افريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، وأن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول يونيو المقبل

التصديري للجلود يعلن استضافة مصر معرضا دوليا في يونيو المقبل.. والمغربي: 190 مصنعا يعمل بالروبيكي.. وحجم الإنتاج ارتفع إلى 40%

انخفاض صادرات الجلود 31%.. إلغاء البعثات التجارية وعدم تحريك إجراءات المساندة وقلة الطلب العالمي بسبب التراجع

لهذه الأسباب تراجعت صادرات الجلود المصرية بنسبة 31%

مصر تستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020

نقلة تاريخية.. برلمانى يشيد باستضافة مصر معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول 2020

ترشيحاتنا

ريم البارودي توجه الشكر لأسرة صدى البلد على تكريمها.. شاهد

خالد الصاوي: محمود البنا حكاية رجولة محتاجة تدرس في مناهج الطلبة

أنفاق بورسعيد الجديدة .. تنقلك إلى سيناء في 20 دقيقة فقط .. فيديو

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

ماذا قال محمد النني بعد الاصطدام القوي بحارس أنقرة .. فيديو

هل المال المدخر لتزويج الأبناء عليه زكاة ؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور