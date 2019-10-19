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فن

أحمد مكى يكشف عن معاناته مع والده قبل رحيله | فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:44 م
أحمد مكى
أحمد مكى
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أحمد إبراهيم
يعيش الفنان احمد مكى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والده الذى يحمل الجنسية الجزائرية وذلك بعد صراع مع المرض وكانت الفنانة إيناس مكي، شقيقته، أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث أحمد مكى عن والده قبل رحيله فى احد اللقاءات التليفزيونية قائلا: "كنت عايش حياة مرفهة جدًا في طفولتي حتى تم الطلاق بين أبي وأمي فتحولت الحياة لجحيم بالنسبة لي".

وقال أحمد مكى: "لقد عشت في أسرة مفككة بعد انفصال والدي، لم أجد قدوة يعلمني خبرة الحياة، لولا أن تولاني الله ببعض الأشخاص الذين مروا بي خلال المشوار وعلموني، وحاولت ألا أكرر التجربة مع ابني، ولهذا كتبت أغنية "يا أغلى من الياقوت" كوصية له"، موضحًا أنه كان حريصا ألا تتكرر التجربة مع ابنه، بعد انفصاله عن زوجته.

يذكر أن والد النجم أحمد مكى، توفى أمس الجمعة، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل والأصدقاء.
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