نيكول سابا تعتذر عن حفل جماهيري بـ المنيا بسبب ارتباك الأوضاع اللبنانية.. فيديو وصور

أحيا فريق wama حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم السبت لطلاب كليات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية داخل "المصرية للعلوم والتكنولوجيا" بمحافظة المنيا .





قدم فريق wama " عددا كبيرا من أغانيهم المميزة، بالإضافة إلى أغاني ألبومهم الجديد " لصيف ابتدي" وحرص عضوا الفريق محمد نور وأحمد فهمي علي إجراء استطلاع عن الاغاني التي نالت إعجابهم بالالبوم بيرد الجمهور أسماء أغاني الألبوم والتي شاركوا الفريق في غنائها منها "فطومة" ،"بتتهرب" ،"إسمها إيه" ،"بتحبي نفسك" ،"يالا نرقص" ،"كترت حكاياتي" ،"علي فكرة" ،"الله ع الجمال " وشمس بحر" .. والتي تخللها العديد من وصلات الرقص المتتالية التي امدت حتي ختام فقرتهم.





تخلل فقرة wama تكريمهم من قبل إدارة الجامعة بدرع أفضل اليوم لعام ٢٠١٩ بحضور محمد واحمد رشدي من مجلس إدارة مجلس المصرية للعلوم والتكنولوجيا وبناء علي استفتاء شارك فيه الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.





نظم الحفل المنتج وليد منصور محترف إقامة وترتيبات السهرات الغنائية الجماهيرية والطلابية الذي وفر كافة التجهيزات والمعدات اللازمة من مسرح ضخم لحمامصي واضاءة وشاشات طارق صبري وصوت أشرف جاكسون للخروج بحفل عالمي من عروس الصعيد المنيا.





علي جانب آخر وجهت النجمة اللبنانية كلمة اعتذار عن إحياء الحفل من خلال فيديو لها تم نشره على صفحة منظم الحفل وليد منصور حيث لم تتمكن من الحضور اللي القاهرة بسبب ارتباك الحالة السياسية وإقامة مظاهرات بالعاصمة بيروت التي تقيم بها .



