حفل زفاف.. حليمة بولند تثير الجدل بـ فستانها الممزق.. فيديو

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً وسعاً بعد تعرضها لموقف محرج حيث تم قطع فستانها قبل الذهاب الى حفل زفاف خاص.





وكشفت حليمة بولند أن فستانها مزق أثناء ارتدائها له ولكن لم يسعفها الوقت لحل الازمة ولم يكن الموقف سبباً رئيسيا فى الهجوم الذى شنه رواد انستجرام ولكن السبب كان فى طريقة حكيها للموقف وهو الأمر الذى دفع متابعيها للسخرية منها والهجوم فى أوقات اخرى.



