Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ذا فويس | والدة متسابقة مصرية تسقط أرضا.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:16 م
المتسابقة نورهان
المتسابقة نورهان المرشدى
Advertisements
أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
سقطت والدة المتسابقة المصرية نورهان المرشدى أرضا وذلك بعد ان التف اليها كل من المطربة أحلام والمطرب كاظم الساهر وذلك بعد ان شدت بأغنية "يا عينى عليكى يا طيبة" للمطربة امال ماهر وذلك فى الموسم الخامس لبرنامج المسابقات "ذا فويس".

وابهرت نورهان لجنة التحكيم خلال مرحلة "الصوت وبس"، وتأثرت أحلام بأداء الأغنية كثيرًا، لكن كان الأكثر لفتا للانتباه في الحلقة هو رد فعل والدة المتسابقة التى سقطت أرضا صارخة.

يشار إلى أن منافسات الموسم الخامس من ذا فويس انطلقت مساء الخميس 21 سبتمبر، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس.

ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد حماقي بديلا لـ تامر حسني في ذا فويس كيدز .. تفاصيل

أنا راغب والأجر على الله.. راغب علامة يتوعد أحلام بمقلب ساخن.. فيديو

الحلقة الأولى من ذا فويس.. 12 مشتركا يلفتون الأنظار.. ويمان الحاج تخطف قلب محمد حماقى ..صور

هذا المتسابق من ذا فويس الأعلى تداولا بموقع يوتيوب..فيديو

12 متسابقا يتأهلون إلى مرحلة المواجهة في برنامج ذا فويس The voice

متسابقة ذا فويس 5 تتصدر لائحة الأكثر تداولا بـ يوتيوب .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

فايلر يعنف لاعبى الأهلي خلال المران .. تفاصيل

بحبك وبموت فيك.. رسالة غريبة من شقيقة محمد رمضان على الهواء.. فيديو

الاخوانية توكل كرمان تعترف بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس اليمني

عماد النحاس: هدف تعادل الزمالك جاء من وحي خيال محمود البنا

زفاف فى قلب الاحتجاج.. لقطات غريبة لـ المتظاهرين اللبنانيين تشعل تويتر.. شاهد

بعد الاعتراض على قطر.. الزمالك يكشف حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في تونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور