ذا فويس | والدة متسابقة مصرية تسقط أرضا.. فيديو

سقطت والدة المتسابقة المصرية نورهان المرشدى أرضا وذلك بعد ان التف اليها كل من المطربة أحلام والمطرب كاظم الساهر وذلك بعد ان شدت بأغنية "يا عينى عليكى يا طيبة" للمطربة امال ماهر وذلك فى الموسم الخامس لبرنامج المسابقات "ذا فويس".



وابهرت نورهان لجنة التحكيم خلال مرحلة "الصوت وبس"، وتأثرت أحلام بأداء الأغنية كثيرًا، لكن كان الأكثر لفتا للانتباه في الحلقة هو رد فعل والدة المتسابقة التى سقطت أرضا صارخة.



يشار إلى أن منافسات الموسم الخامس من ذا فويس انطلقت مساء الخميس 21 سبتمبر، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس.



ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.