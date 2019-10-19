في يومه العالمي.. 3 علاجات في الطب البديل لمحاربة التهاب المفاصل نهائيًا

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل يتم الاحتفال به كل عام في 19 أكتوبر حيث تتم إقامة ندوات تعريفية بالمرض وسبل الوقاية منه في معظم دول العالم، ويعتبر التهاب المفاصل هو الشعور بتورم وألم واحد أو أكثر من المفاصل.





ويستخدم الكثير من الناس العلاجات البديلة لتخفيف التهاب المفاصل لكن هناك القليل من الأدلة الموثوقة لدعم استخدام العديد من هذه البدائل، وتتضمن أكثر العلاجات المستخدمة في الطب البديل لعلاج التهاب المفاصل، وتشمل ما يلي:





1- الوخز بالإبر:

يستخدم هذا العلاج إبرًا دقيقة تُدخل في نقاط محددة على الجلد لتقليل أنواع كثيرة من الألم، بما في ذلك الألم الذي تسببه بعض أنواع التهاب المفاصل.





2- ممارس اليوجا:

وتحسن حركات المد والإطالة البطيئة المرتبطة عند ممارسة اليوجا من مرونة المفاصل، ونطاق الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع التهاب المفاصل.





3- التدليك: