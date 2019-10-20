Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطل سجاير واشرب لبن.. لو انت قصير.. 4 طرق مذهلة لزيادة الطول

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
يحلم بعض الشباب بعد سن العشرين بزيادة طولهم، ولكن يصعب عليهم الامر إلى حد ما، فهناك أكثر من طريقة تساعدك في تحقيق حلمك، ونستعرض تلك الطرق وفقًا لموقع "stylesatlife".

- تناول منتجات الألبان

الاشخاص الذي لا يتناولون منتجات الالبان التي تحتوي على كالسيوم، اكثر عرضه للقصر، فالكالسيوم عنصر ضروري للحفاظ على صحة العظام، ويساعد في النمو السليم والطول، وخاصة للشباب في سن العشرين، ومن ابرز المنتجات التي تساعد على الطول في سن المراهقة هي: الجبن واللبن والبيض.

- ممارسة التمارين

يرغب بعض الاشخاص في زيادة طولهم، ولكن يصعب الامر اذا كان يتعدى العشرون عامًا، ولكن تمارين الامتداد تساعد الاشخاص في الطول بشكل أسرع، ومن ابرز تلك التمارين هي: القفز وركوب الدراجات والسباحة، والتي تساعد على تمدد العظام بطريقة سليمة.

- الامتناع عن التدخين

عادة التدخين من اكثر العادات التي يجب ان يتخلى عنها الاشخاص للحفظ على صحتهم، و ينصح دائما بالتخلي عنه للاشخاص الذين يحتاجون زيادة طولهم.

- الحصول على الراحة

ان الحصول على الراحة الكافية مثل النوم الصحي الذي لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، وعمل المساج كل اسبوع، وراحة الجسد، والبعد عن القلق والتوتر، كل تلك العادات تساعد الاشخاص في زيادة الطول بعد سن العشرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بتنام بصعوبة.. حيل تساعدك على محاربة الأرق

علاج ضعف الاعصاب بالاعشاب .. حلول سحرية بدون ادوية

ترشيحاتنا

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

بيخافوا من محمد صلاح.. فان دايك يكشف سر خوف لاعبي ليفربول من ممازحته

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ضحية جديدة للكلاب .. شيماء ابنة أسيوط فقدت شفتها واللثة

ساديو ماني يجامل ميسي على حساب فان دايك ومحمد صلاح

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد