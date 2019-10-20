بطل سجاير واشرب لبن.. لو انت قصير.. 4 طرق مذهلة لزيادة الطول

يحلم بعض الشباب بعد سن العشرين بزيادة طولهم، ولكن يصعب عليهم الامر إلى حد ما، فهناك أكثر من طريقة تساعدك في تحقيق حلمك، ونستعرض تلك الطرق وفقًا لموقع "stylesatlife".



- تناول منتجات الألبان



الاشخاص الذي لا يتناولون منتجات الالبان التي تحتوي على كالسيوم، اكثر عرضه للقصر، فالكالسيوم عنصر ضروري للحفاظ على صحة العظام، ويساعد في النمو السليم والطول، وخاصة للشباب في سن العشرين، ومن ابرز المنتجات التي تساعد على الطول في سن المراهقة هي: الجبن واللبن والبيض.



- ممارسة التمارين



يرغب بعض الاشخاص في زيادة طولهم، ولكن يصعب الامر اذا كان يتعدى العشرون عامًا، ولكن تمارين الامتداد تساعد الاشخاص في الطول بشكل أسرع، ومن ابرز تلك التمارين هي: القفز وركوب الدراجات والسباحة، والتي تساعد على تمدد العظام بطريقة سليمة.



- الامتناع عن التدخين



عادة التدخين من اكثر العادات التي يجب ان يتخلى عنها الاشخاص للحفظ على صحتهم، و ينصح دائما بالتخلي عنه للاشخاص الذين يحتاجون زيادة طولهم.



- الحصول على الراحة



ان الحصول على الراحة الكافية مثل النوم الصحي الذي لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، وعمل المساج كل اسبوع، وراحة الجسد، والبعد عن القلق والتوتر، كل تلك العادات تساعد الاشخاص في زيادة الطول بعد سن العشرين.



