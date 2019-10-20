إلقاء القبض على جوكر الكويت.. صور

ألقت الشرطة الكويتية، اليوم الأحد، القبض على شاب أثار جدلًا واسعًا بين أوساط الساحة الداخلية الكويتية، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي متقمصًا شخصية "الجوكر" السينمائية الشهيرة.





وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن "رجال المباحث الكويتية تمكنوا من القبض على الشاب الذي تبين أنه مواطن كويتي من مشاهير السوشيال ميديا، وبرر فعلته بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه".





وأوضحت الصحيفة أن صور "جوكر الكويت" طرحت تساؤلات كثيرة في أذهان المواطنين والمقيمين عن هذا الشخص وعن سبب تعمد إخفاء وجهه بهذا المكياج، مشيرةً إلى أنه حالما انتشرت تلك الصور ووصلت إلى الشرطة، تحركت قوات الأمن لإجراء التحريات عنه ومعرفة دوافع قيامه بتلك التصرفات.





وذكرت "الراي": "وخلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، قال إنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور، لافتًا إلى أنه يحتفظ بصور كثيرة له بتلك الشخصية، وبناءً على ذلك تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقع".





ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني قوله: "نحذر المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس، ونؤكد أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون".