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أخبار العالم

رئيس وزراء الكويت: مصر بلدنا الثاني.. ونتطلع للقاء الرئيس السيسي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، اليوم الأحد، إن دولة الكويت تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع مصر بمختلف المجالات.

وأضاف المبارك في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية: "نعرب عن بالغ سعادتنا بزيارة بلدنا الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة التي لها ولشعبها العزيز في قلوب أبناء الكويت جميعا محبة كبيرة رسختها الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين".

وتابع: "زيارتنا لمصر تأتي في إطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة وتحديات عديدة تتطلب العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والامن والسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد المبارك بالعلاقات التي تربط بين مصر والكويت، معربًا عن اعتزازه بمستوى التعاون المشترك القائم بينهما بفضل حرص الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس عبدالفتاح السيسي على تطويرها وتعزيزها.

وأعرب المبارك عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة طيبة تمكننا من الانطلاق الى آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وتطويرها بما يواكب طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وقال إنه يتطلع إلى "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لينقل إليه تحيات أمير البلاد وولي العهد وتمنياتهما لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار ويستمع الى رؤيته تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية".
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