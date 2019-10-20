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فن

مصطفى خاطر يعود الى "شكشك شو"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:59 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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أحمد إبراهيم
أعلنت قناة mbc مصر عن عرض موسم جديد من برنامج "شكشك شو" عبر شاشتها.

يبدأ عرض الموسم الجديد من البرنامج الكوميدي "شكشك شو" في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

برنامج "شكشك شو" يقدمه مصطفى خاطر بشخصية "عم شكشك" وهي إحدى الشخصيات التي قدمها في "مسرح مصر" وحقق بها شهرة واسعة في بداية مواسم المسرح.
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