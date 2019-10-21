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أخبار العالم

بلومبرج: الاقتصاد المصري ضمن العشرين الأقوى في العالم بحلول 2024

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر.

وتوقعت الوكالة الأمريكية في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم.

وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، الذي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة الذي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل، وألمانيا وبريطانيا.

كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان، والسعودية، وتركيا إلى القائمة، وخروج اسبانيا وبولندا وفيتنام من القائمة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، التي أصدرها مؤخرا، فإن النمو العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه إلى 3٪ هذا العام والأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، سيؤثر على 90٪ من دول العالم.

وظهر هذا التأثير في الانخفاض الكبير الذي توقعه التقرير في الاقتصاديات الكبرى بالعالم وعلى رأسها الصين، التي سيتواجه انخفاض في النمو الاقتصادي بنسبة 4.4% بحلول عام 2024.
بلومبرج: الاقتصاد المصري ضمن العشرين الأقوى في العالم بحلول 2024
بلومبرج: الاقتصاد المصري ضمن العشرين الأقوى في العالم بحلول 2024
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