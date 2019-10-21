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مرأة

أب من متلازمة داون.. والابن: وفر لي حياة طبيعية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
نشر الشاب العشريني صدر عيسى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة من الصور التي تجمعه مع والده المصاب بمتلازمة داون ويُدعى "جاد".

كما نشر الشاب مقطع فيديو على صفحته الشخصية عن الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بأن أصحاب المتلازمة داون يعتبرون ضعفاء ومعتمدين على الآخرين، مستنكرًا ذلك من خلال المواقف الإنسانية التي تجمعه مع والده.

"والدي دعمني في جميع مراحلي" بتلك العبارة كتب الشاب العشريني عن والده الذي يتباهى به كما وضح من خلال نشر الصور على "انستجرام"، مؤكدًا دعم والده له على مدار حياته، وتوفير حياة طبيعية لا ينقصها شيء.

وعلق "صدر" على حب والده غير المشروط لجميع الأشخاص المحيطين بالعائلة، فهو مُحب للجميع، ويتمنى الخير لكل الأشخاص كما وصف الشاب السوري في المنشور الخاص به.

" يفتخر بي لأني طبيب"، كما يفتخر الشاب بوالده، افتخر به والده أيضًا بأنه أصبح طبيبًا لعلاج المرضى، فكان يحلم بذلك طوال حياته، فهو "نعم الأب" كما اختتم الشاب حديثه.
أب من متلازمة داون.. والابن: وفر لي حياة طبيعية
أب من متلازمة داون.. والابن: وفر لي حياة طبيعية
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