يقي من أمراض القلب ويحافظ على الوزن.. فوائد مذهلة لـ خل التفاح

يعتبر " خل التفاح " من أهم المكونات الموجودة بالمطبخ وله فوائد عديدة بحسب موقع "health line" .



أثبتت الدراسات أن خل التفاح غني بكثير من مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، كما يعمل على إعطاء الجسم فوائد صحية عديدة، بالإضافة لإمكانية استخدامه في الطهي ووصفات التجميل لعلاج مشاكل الشعر والبشرة.





• فوائد خل التفاح :-





يخفض مستويات السكر في الدم :



يعمل خل التفاح على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة كبيرة، لذلك هو أفضل حل عند عند تناول وجبة عالية الكربوهيدرات، فهو يعمل على تحسن حساسية الأنسولين في الجسم مما يحافظ على مستويات السكر في الدم.



- يساعد على الشعور بالشبع :



من الغريب معرفة أنه يمكن أن يزيد خل التفاح من مشاعر الشبع، أو الامتلاء و فقدان الوزن و قد أثبتت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين تناولوا خل التفاح لديهم قدرة أكبر على خسارة الوزن.





يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب :



يحتوي خل التفاح على حمض الكلوروجينيك، وهو مضاد للأكسدة في الخل، ويعمل على منع أكسدة جزيئات الكولسترول، فيحافظ على مستوايات الكوليسترول في الدم، لذلك من الممكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





التخلص من حب الشباب :



خل التفاح يحتوى على مضاد للبكتيريا قوى جدا لذلك يمكنه تقشير وتليين الجلد، وهذا بدوره يقلل من تأثير احمرار حب الشباب في حين تحقيق التوازن في مستويات حموضة الجلد.

