Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يقي من أمراض القلب ويحافظ على الوزن.. فوائد مذهلة لـ خل التفاح

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر " خل التفاح " من أهم المكونات الموجودة بالمطبخ وله فوائد عديدة بحسب موقع "health line" .

أثبتت الدراسات أن خل التفاح غني بكثير من مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، كما يعمل على إعطاء الجسم فوائد صحية عديدة، بالإضافة لإمكانية استخدامه في الطهي ووصفات التجميل لعلاج مشاكل الشعر والبشرة.


• فوائد خل التفاح :-


يخفض مستويات السكر في الدم :

يعمل خل التفاح على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة كبيرة، لذلك هو أفضل حل عند عند تناول وجبة عالية الكربوهيدرات، فهو يعمل على تحسن حساسية الأنسولين في الجسم مما يحافظ على مستويات السكر في الدم.

- يساعد على الشعور بالشبع :

من الغريب معرفة أنه يمكن أن يزيد خل التفاح من مشاعر الشبع، أو الامتلاء و فقدان الوزن و قد أثبتت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين تناولوا خل التفاح لديهم قدرة أكبر على خسارة الوزن.


يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب :

يحتوي خل التفاح على حمض الكلوروجينيك، وهو مضاد للأكسدة في الخل، ويعمل على منع أكسدة جزيئات الكولسترول، فيحافظ على مستوايات الكوليسترول في الدم، لذلك من الممكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


التخلص من حب الشباب :

خل التفاح يحتوى على مضاد للبكتيريا قوى جدا لذلك يمكنه تقشير وتليين الجلد، وهذا بدوره يقلل من تأثير احمرار حب الشباب في حين تحقيق التوازن في مستويات حموضة الجلد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خل التفاح للتنحيف.. شرب ملعقتين يوميا ينسف وزنك

فوائد العسل الأسود قبل النوم لعلاج أمراض غير متوقعة

فوائد التفاح للرجيم.. هكذا يفعل تناول تفاحة واحدة في وزنك

فوائد التفاح الأخضر غير متوقعة أبرزها حمايتك من مرض خطير

فوائد غير متوقعة للتفاح للمرأة الحامل والطفل

فوائد الكزبرة.. احمي بشرتك وحافظي على صحة قلبك

ترشيحاتنا

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

أول تعليق من أحمد فتحي على تجديد تعاقده مع الأهلي

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

مرتضى منصور يكشف نجم الأهلى طلب العمل بقناة الزمالك

وفاة الفنان طلال الحربي في حادث سير بـ جدة

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور