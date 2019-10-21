كاملة المرافق.. تسليم ٧١٦ وحدة سكنية في كفر الدوار

سلم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ترافقه المهندسة مي عبد الحميد - الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس صلاح حسن - نائب رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي، عقود مشروع الإسكان الاجتماعي بأرض عاشور صالح بمركز ومدينة كفر الدوار بعدد ٧١٦ وحدة لمستحقيها، والوحدات تم تشطيبها تشطيبًا كاملًا وربطها على المرافق الأساسية من كهرباء ومياة وصرف وطرق.



جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن كريم وحياة كريمة للمواطنين، وتنفيذ المشروعات القومية فى شتى القطاعات سواء الإسكان والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق وكافة المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين .



وأعلن المحافظ عن التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لإنشاء عدد ١٥ عمارة أخرى مماثلة للمشروع على مساحة ٨ أفدنة مجاورة للموقع موضحًا بأن المشروع الإسكاني الخاص بأرض عاشور صالح يشمل ٧١٦ وحدة سكنية و١٥ محل بعدد ٣٠ عمارة بتكلفة إجمالية ١٣٠ مليون جنية، تشمل أعمال الرصف والمياة والصرف الصحى والتشجير مشيرا الى المنطقة السكنية تتمتع بمساحات خضراء تصل إلى ١٨٠٠م٢.



أشار المحافظ إلى أن محافظة البحيرة قامت بدعم تلك الوحدات السكنية بمبلغ ٢ مليون جنيه لأعمال تعلية وتسوية الطرق بالمواد المحجرية لإمكانية توصيل المرافق لافتا إلى أن المشروع يعد من المشروعات المتكاملة من حيث السكن والكهرباء والمياه والصرف وتواجد المساحات الخضراء .



فيما أشادت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بموقع العمارات السكنية داخل المدينة وتشطيبها المتميز وأكدت على التنسيق الكامل مع محافظة البحيرة للتوسع فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي مشيرةً أنه جارى تنفيذ ١٠٠٠٠ وحدة سكنية بالبحيرة ضمن ٢٧٠ ألف وحدة على مستوى الجمهورية .