تعبت من كتر العطس.. 4 نصائح تخلصك منه نهائيا.. والسيطرة عليه بـ 3 أدوية.. وهذه العادة تعرض صاحبها لانفجار أوعية الدم فى المخ

عادات سهلة وبسيطة تساعد فى علاج العطس نهائيا

أهم 3 أدوية لعلاج العطس نهائيا

وصفة الزنجبيل نتائجها مضمونة





فى الاوقات شديدة البرودة أو أثناء تقلبات الجو تتعرض اجسامنا للإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا والزكام ويصاحب هذه الأمراض مجموعة من الأعراض المشتركة كالرشح والعطس الذى يعد من أكثر المشكلات المزعجة التي تسبب للإنسان الكثير من المتاعب والمواقف المحرجة ، ويعاني البعض من العطس المستمر مما يسبب لهم مزيدا من الارهاق والتعب.





توجد عدة طرق تساعدنا فى التغلب على أعراض هذه الأمراض المزعجة خصوصا العطس الذى يسبب الكثير من المواقف المحرجة، من بينها وعلاج العطس بالأعشاب الطبيعية، والقليل من أدوية العطس والحساسية، اتباع بعض السلوكيات البسيطة التى تساعد فى علاجها نهائيا، بجانب تجنب فعل بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التى تزيد من حالة المريض وتجعله أكثر سوءا.





نصائح مهمة وسهلة لعلاج العطس

عرض موقع "boldsky" أهم 4 نصائح تساعد المريض فى علاج العطس والتخلص منه نهائيا .

- الابتعاد عن المهيجات الموجودة فى الهواء مثل المواد الكيميائية والغبار الأسمنتي والدواجن والأسبستوس والفحم والمعادن والحبوب والدقيق.

- الإكثار من تناول فيتامين C الموجود بكثرة في ثمار الحمضيات حيث ان فيتامين C مركب مضاد للهستامين وسيساعد في تقليل العطس.

- تغطية الأنف أثناء الحساسية الموسمية التى تأتى فى أوقات معينة من كل عام.

- تناول الأدوية المضادة للهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل السيتريزين ، والفكسوفينادين ، والوراتادي.





ومن الطرق الفعالة فى علاج العطس هى استخدام بعض الأعشاب الطبيعية للتخلص منه ومن اهم شروط التداوى بهذه الطريقة هى استخدام الأعشاب بالطريقة الصحيحة.





وصفة الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب الفعالة في علاج العطس الطارئ والمستمر، حيث يحتوي على مركب نشط يسمى gingerol والذي يمكن أن يساعد في علاج مختلف المشاكل الفيروسية ومشاكل الأنف ومن بينها العطس.





طريقة استخدام الزنجبيل فى علاج العطس:

- أضف قطعة صغيرة من الزنجبيل في كوب ماء وقم بغليها.

- أضف العسل وشربه قبل الذهاب إلى السرير.





طريقة أخرى لاستخدام الزنجبيل فى علاج العطس:

تناول 3 ملاعق صغيرة من مستخلص الزنجبيل مرتين يوميًا حتى يتوقف العطس.





ملاحظة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصى في المرارة واضطرابات النزف والذين يتناولون أدوية لتخفيف الدم تجنب تناول الزنجبيل.





هذه العادة تدمر صاحبها

أكد بحث علمى حديث بكلية الطب جامعة واشنطن خطورة منع رذاذ العطس من الخروج حيث أن غلق الأنف أثناء العطس يؤدى الى حبس الهواء داخل الصدر بين الرئة والغشاء الداخلي لطبلة الأذن وهذا قد يسبب تمزق في الأوعية الدموية فى المخ أو الحلق أو ثقب بالأذن، بل وحتى تمزيق الأوعية الدموية الدماغية، وفى بعض الأحيان يتسبب فى الشعور بالقئ أو السعال الشديد.



