فى حالة واحدة فقط .. إعادة تجميد اللحمة بعد ماتفك لاتضر الصحة

قالت الدكتورة سماح نوح ، رئيس قسم الإرشاد البيطرى، إن كثير من السيدات يتخوفن من إعادة اللحمة للفريزر بعد أن تفك لأن اللحمة فى هذه الحالة تفقد الكثير من العناصر الغذائية المفيدة الموجودة فيها وتصبح غير صحية مما يجعل ربة المنزل تجد صعوبة عند التفكير فى طهى اللحوم.



وأوضحت "سماح" أن المرأة تستطيع أن تعيد تجميد اللحوم فى الفريزر بعد أن تفك جيدا وتتناولها دون أى ضرر وتحافظ على قيمتها الغذائية وهذا لايحدث إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون عملية فك وتسييح اللحمة تممت داخل الثلاجة على أحد أرففها الداخلية ويفضل أن تكون "نصف فكة"، مؤكدة على ضرورة اتباع شروط حفظ اللحمة فى الفريزر حتى فى أول مرة تخزن فيها، وهى: أن تكون اللحمة باردة وخالية من أى بقايا دم أو ماء بعد غسلها والحرص على تفريغ كيس اللحمة من الهواء عند حفظه فى الفريزر مما يساعد على بقائها بحالة جيدة حتى عند إعادتها للفريزر .



وشددت "سماح" على عدم حفظ اللحمة فى الفريزر مرة أخرى إذا تم تسييحها وفكها خارج الثلاجة لأن نسبة نمو البكتيريا تزيد فى كل مرة يتم تسييح الثلج الموجود فى اللحمة المجمدة واعدة تجميدها مرة أخرى مما يتسبب فى فقد جزء كبير جدا من بروتين اللحم المفيد لأن مجموعة السوائل المحملة بالبروتينات داخل الخلايا العضلية تتحول لكريستالات حادة تسبب تهتك الخلايا.