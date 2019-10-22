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مرأة

بـ اطلالة كاجوال.. أسيل عمران تبهر متابعيها عبر إنستجرام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
أسيل عمران
أسيل عمران
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آية التيجي
نشرت الممثلة والمطربة السعودية اسيل عمران صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وكانت برفقة اختها الإعلامية لجين عمران، وقد ظهرا معا بإطلالة كاجول رقيقة، وجذابة للغاية، وقد ابرزت من رشاقتهما.

وعبرت اسيل عمران عن مشاعرها تجاه اختها لجين عمران بكتابة بعض الكلمات، وقالت: أحبك أكثر من ما تتخيلي.

وارتدت اسيل عمران توب باللون البيبي بلو، وعله بنطلون ليجن باللون الأسود، واختارت عليه حذاء مزين بالشرائط باللون الأسود ايضا، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير.

فيما ارتدت لجين عمران بنطال بجينز مقطع باللون الازرق افاتح، وعليه قميص باللون الأرزق الفاتح، واختارت عليه حذاء باللون الذهبي، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير.

وتركت اسيل عمران شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما اختارت لجين ان تترك شعرها مموجا بشكل بسيط، ليتناسب مع إطلالتها.

فيما اختارت كل من لجين واسيل عمران ميكب هادئ ، وبسيط، وتناسب مع إطلالتهما، وظهرت كل من لجين واسيل عمران بنضارة شميشية سوداء، مع احمر الشفاه باللون الأحمر.

واكملت كل منهما إطلالتها بأختيار بعض الأكسسورات البسيطة، فقط اكتفت اسيل بارتداء ساعة شمسية باللون الفضي، فيما اختارت لجين عمران اختيار بعض الخواتم على يديها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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