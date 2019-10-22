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أخبار العالم

20 خرقا للحوثي في الحديدة.. واستهداف نقطة مراقبة وقف إطلاق النار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أ ش أ
ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 20 خرقا، فيما تعرضت نقطة مراقبة وقف إطلاق النار- الثالثة من نوعها التي يتم تثبيتها بمدينة الحديدة، غرب اليمن- لإطلاق نار واستهداف مباشر، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر، من القوات الحكومية.

واعتبر الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان أوردته قناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، "تحد صارخ لجهود فريق المراقبين الأممي وضباط الارتباط المبذولة لوقف إطلاق النار في الحديدة".

وأكد أن ميليشيات الحوثي تقابل جهود الفريق الأممي بشأن نشر نقاط ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار، بالتصعيد الميداني واستهداف المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لنسف هذه الجهود.

وذكر الإعلام العسكري أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة 20 خرقا في الحديدة نتج عنها مقتل وإصابة ثلاثة من منتسبي القوات المشتركة، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين.. مشيرا إلى أن الميليشيات استخدمت في هذه الاعتداءات المدفعية الثقيلة وقذائف آر بي جي وعيارات 14.5 و12.7 ومعدلات البيكا وأسلحة القناصة، وشملت الخروقات مدينة الحديدة، بما في ذلك المناطق التي تم فيها تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أنه عند تثبيت نقطة المراقبة الثالثة اليوم في منطقة كيلو 16، تزامن ذلك مع استهداف الميليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة القريبة من ذات المكان وقد أسفر ذلك الاعتداء الإجرامي عن مقتل وإصابة ثلاثة من المقاومة برصاص قناصة الميليشيات.

واستعرض البيان، الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الحديدة، حيث رصد 4 خروقات في مدينة الحديدة، و6 خروقات في مديرية الدريهمي، ومثلها في مديرية التحيتا، إضافة إلى 4 خروقات في مديرية حيس.
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