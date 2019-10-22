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ثقافة

الحاج علي: التعاون الثقافي بين مصر وصربيا بدأ في معرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:20 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الكتاب هو الصديق الذي نستودعه أسرارنا فيستودعنا وعيه.

وأضاف الحاج علي على هامش، مشاركته في إففتاح معرض كتاب بلجراد الدولي للكتاب في دورته الـ62، والتي تحل فيه مصر ضيف شرف الدورة، أن الكتاب ذلك الكائن الذي عرفته حضارتنا منذ فجر التاريخ فكانت مصر واحدة من أقدم مواطن الكتابة، كما صارت في العصر الحديث تمتلك واحدًا من أهم معارض الكتاب في العالم والأهم في الوطن العربي.

وأشار إلى تفعيل أطر تعاون بين مصر وصربيا بدأت منذ عام في معرض القاهرة الدولي تشارك خلالها ممثلو الدولتين في وضع خارطة ثقافية نجح ما تم تحقيقه منها فى التعبير عن بعض امالنا في تقاسم عمل ثقافي طموح تدعمه أسس راسخة تنظر إلى مدى مستقبلي مشرق.
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