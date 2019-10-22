بريطانيا ترفع قيود السفر إلى شرم الشيخ

أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ الدولي.





وقال وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون :"لقد كانت المملكة التحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل.





وقال السفير البريطاني في مصر جيفري آدمز: يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، وسوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية وسنواصل عملنا مع المسئولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين التي ستظل على رأس أولوياتنا.





جدير بالذكر أن عدد السائحين القادمين من بريطانيا زاد في السنوات الأخيرة على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وزار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح بريطاني عام 2018.





في نبأ عاجل وهام أعلنت السلطات البريطانية رفعها لقيود السفر عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في مصر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.