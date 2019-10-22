وزيرة السياحة ترحب بقرار بريطانيا استئناف الرحلات الجوية لـ مطار شرم الشيخ

رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالقرار البريطاني باستئناف الطيران الي مدينة شرم الشيخ، مشيرة الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما المضي قدما نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة ان مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.



وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.



وأكدت وزيرة السياحة أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى شرم الشيخ فحسب ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصرى.



وأضافت أن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.



ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.



وأضافت أن التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد فى زيادة السياحة بمعدل ١٦,٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣,٩٪، وفي تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.



كانت السفارة البريطانية في القاهرة اصدرت بيانا اليوم تضمن تصريحا لوزير شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور أندرو موريسون، قال فيه: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل. "



وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية”.