Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:22 م
ورشة العمل
ورشة العمل
Advertisements
ايمان البكش
قالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل منسق مشروع دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات إنه يجري التنسيق مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لبحث إمكانية الاستفادة من البرنامج فى مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

أوضحت الدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر أن القضية السكانية تعد من القضايا القومية التى تعمل الدولة جاهدة لوضع حلول سريعة لها، خاصة أن ارتفاع معدل النمو السكانى عامل مؤثر على نمو الاقتصاد المصرى والذى يلتهم أى تحسن اقتصادى، مشيرة إلى أنه جار التنسيق لامكانية التعاون للاستفادة من برنامج تنمية صعيد مصر فى القضية السكانية عن طريق المشاركة المجتمعية والندوات الثقافية والاجتماعية، ودعم ورفع كفاءة الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات والمساهمة فى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة أن هناك أسلوب أكثر دقة لرصد المشكلات المسببة للنمو السكانى على مستوى المحافظة والمركز والقرية و المعتمد على المعلوماتية والذى يتضمن اللوحة الإلكترونية Dashboard لرصد وقياس أي خلل أو ضعف وأسبابه والعمل وضع الحلول السريعة.

أضافت الدكتورة ناهد اسكندر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا برنامج قومى يحوز باهتمام القيادة السياسية والمدعوم جزئيا من البنك الدولى، مشيرة إلى أن منهجية العمل تعتمد على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

ويعزز البرنامج أيضا دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق جانبين، الجانب الأول يتعلق بتطوير المناطق الصناعية وذلك بتطوير إدارة المناطق الصناعية وبوضع معايير للخدمة وتحسين طريقة منح الامتيازات وتشجيع الاستثمار وتدعيم المرافق والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية بمستلزمات التوصيل والتشغيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجانب الثانى يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بتطبيق التسجيل عبر الشباك الواحد بهدف منح التراخيص الصناعية وايضا تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة للمشروعات من خلال تعزيز التنسيق بكافة الجهات الحكومية المختصة منوهة ان البرنامج حريص على دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا وعلى تعميمه بباقى محافظات الصعيد.

أكد د. ولاء جاد الكريم مسئول مكون المشاركة وإعادة التوطين ببرنامج تنمية الصعيد أهمية عمل جلسات تشاور عامة فى المجالس الإدارية للمراكز بالمحافظات لمعرفة الاحتياجات الضرورية لكل مركز عن طريق المواطنين بلقاء مباشر معهم وتنفيذ احتياجاتهم وفقا للتمويل السنوى المخصص للمركز.

جدير بالذكر أن فريق العمل قام مساء أمس بعقد جلسة محاكاة لمجموعات عمل محافظتى سوهاج وقنا ومكاتب المجلس القومى للسكان تم فيها تمثيل أدوار أعضاء المجلس ووحدة السكان بالمحافظات فى شكل جلسه واقعية حقيقية، وذلك فى ضوء ضم الأعضاء الجدد وضم الشباب المتطوع المنضم للمجلس بقرار من المحافظ فى محافظات المشروع وتهدف جلسه المحاكاه أيضا لتبادل الخبرات وزيادة الثقة بين فرق العمل ولتحقيق المزيد من دمج للشباب ووحدة السكان بالمحافظة داخل إطار عمل المجلس الإقليمى للسكان.

واضافت الدكتورة فاطمة الزهراء جلسة المحاكاة وتوزيع وتبادل الأدوار التى وتطبيقها لخلق روح تشاركية تفاعلية بين الأعضاء وفرق العمل بما يسمح بتبادل شراكة حقيقية بين فرق العمل والشباب.
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 توصيات عن تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بسوهاج.. تعرف عليها

ورشة عمل تدريبية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

التنمية المحلية : استخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد أسباب الزيادة السكانية .. صور

تسريعا لـ لاستجابة المحلية للقضية السكانية.. التنمية المحلية: تناقش خطط المتابعة والتقييم وتطبيقها.. البيئة: استخدام أساليب غير تقليدية لمواجهة خطر النمو السكانى

انتهاء ورشة عمل لفريق تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.. صور

التنمية المحلية: ورشة عمل دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني

ترشيحاتنا

الضعف الجنسي والسفر خارج البلاد لسنتين.. مشروع قانون لتحديد حالات جديدة للخلع

اتحاد الفلاحين يكشف المحصول الأكثر تأثرا بالتقلبات الجوية.. وتوقعات بارتفاع أسعاره

رد ناري لإعلامية كويتية على واقعة القنصلية المصرية

ضبط 22 إخوانيا أثاروا الفوضى أثناء محاكمة راجح قاتل محمود البنا

بيراميدز يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة

حاولنا استغلال مقتل محمود البنا .. شاهد اعترافات 22 متهما بالتظاهر وإثارة الفتنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق