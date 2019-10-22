الاستفادة من برنامج تنمية في صعيد مصر في القضية السكانية.. صور

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل منسق مشروع دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات إنه يجري التنسيق مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لبحث إمكانية الاستفادة من البرنامج فى مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.



أوضحت الدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر أن القضية السكانية تعد من القضايا القومية التى تعمل الدولة جاهدة لوضع حلول سريعة لها، خاصة أن ارتفاع معدل النمو السكانى عامل مؤثر على نمو الاقتصاد المصرى والذى يلتهم أى تحسن اقتصادى، مشيرة إلى أنه جار التنسيق لامكانية التعاون للاستفادة من برنامج تنمية صعيد مصر فى القضية السكانية عن طريق المشاركة المجتمعية والندوات الثقافية والاجتماعية، ودعم ورفع كفاءة الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات والمساهمة فى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة أن هناك أسلوب أكثر دقة لرصد المشكلات المسببة للنمو السكانى على مستوى المحافظة والمركز والقرية و المعتمد على المعلوماتية والذى يتضمن اللوحة الإلكترونية Dashboard لرصد وقياس أي خلل أو ضعف وأسبابه والعمل وضع الحلول السريعة.



أضافت الدكتورة ناهد اسكندر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا برنامج قومى يحوز باهتمام القيادة السياسية والمدعوم جزئيا من البنك الدولى، مشيرة إلى أن منهجية العمل تعتمد على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.



ويعزز البرنامج أيضا دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق جانبين، الجانب الأول يتعلق بتطوير المناطق الصناعية وذلك بتطوير إدارة المناطق الصناعية وبوضع معايير للخدمة وتحسين طريقة منح الامتيازات وتشجيع الاستثمار وتدعيم المرافق والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية بمستلزمات التوصيل والتشغيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجانب الثانى يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بتطبيق التسجيل عبر الشباك الواحد بهدف منح التراخيص الصناعية وايضا تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة للمشروعات من خلال تعزيز التنسيق بكافة الجهات الحكومية المختصة منوهة ان البرنامج حريص على دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا وعلى تعميمه بباقى محافظات الصعيد.



أكد د. ولاء جاد الكريم مسئول مكون المشاركة وإعادة التوطين ببرنامج تنمية الصعيد أهمية عمل جلسات تشاور عامة فى المجالس الإدارية للمراكز بالمحافظات لمعرفة الاحتياجات الضرورية لكل مركز عن طريق المواطنين بلقاء مباشر معهم وتنفيذ احتياجاتهم وفقا للتمويل السنوى المخصص للمركز.



جدير بالذكر أن فريق العمل قام مساء أمس بعقد جلسة محاكاة لمجموعات عمل محافظتى سوهاج وقنا ومكاتب المجلس القومى للسكان تم فيها تمثيل أدوار أعضاء المجلس ووحدة السكان بالمحافظات فى شكل جلسه واقعية حقيقية، وذلك فى ضوء ضم الأعضاء الجدد وضم الشباب المتطوع المنضم للمجلس بقرار من المحافظ فى محافظات المشروع وتهدف جلسه المحاكاه أيضا لتبادل الخبرات وزيادة الثقة بين فرق العمل ولتحقيق المزيد من دمج للشباب ووحدة السكان بالمحافظة داخل إطار عمل المجلس الإقليمى للسكان.



واضافت الدكتورة فاطمة الزهراء جلسة المحاكاة وتوزيع وتبادل الأدوار التى وتطبيقها لخلق روح تشاركية تفاعلية بين الأعضاء وفرق العمل بما يسمح بتبادل شراكة حقيقية بين فرق العمل والشباب.