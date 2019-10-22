محافظ جنوب سيناء يستعرض لـ شباب مستقبل وطن مشروعات تطوير شرم الشيخ

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة جنوب سيناء، وفد أمانة الشباب المركزية، برئاسة المهندس أحمد صبرى، المشارك في الملتقي الأول لأمانة الشباب المركزية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور كافة أمناء الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.



وكان في استقبال الحضور، أحمد بيومى، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية، وجيفار الجافي أمين الحزب بالمحافظة، وجبريل فتيح أمين شباب الحزب بالمحافظة، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.



وقام الوفد بتفقد منطقة الهضبة ومسجد الصحابة بالسوق التجاري، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية، مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اثناء تفقده محيط مسجد الصحابه، بالسوق التجاري.



ورحب اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بوفد أمانة الشباب المركزية، شاكرا لهم اختيارهم مدينة شرم الشيخ، لإقامة الملتقى الشبابى الاول للأمانة المركزية، برئاسة المهندس أحمد صبرى، فى المحافظة.



واستعرض المحافظ ما تم تطويره بمدينة شرم الشيخ، التى شملت تجهيز مطار شرم الشيخ بجميع الأجهزة الحديثة في مجال الامن وتدريب الكوادر اللازمة، بالإضافة لرفع كفاءة الفنادق وتدريب العمالة وعمل الصيانة اللازمة لها كما تم رفع كفاءة الطرق وإنشاء ميادين ومساحات خضراء، وأعمال تجميل، بالإضافة لإنشاء مضمار الهجن وإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول لهجن بحضور عدة دول عربية وأوربية وأفريقية.



كما استعرض المحافظ أيضا المدن السياحية على الخريطة، موضحا أن المحافظة تتمتع بالعديد من تلك المقاصد بالإضافة إلى تمتعها بالأمن والأمان.



وعبر الجميع عن إعجابهم بمسجد الصحابة ومنطقة السوق القديم، وتم الاستماع لشرح مفصل عن مسجد الصحابة، ومراحل تطوير السوق التجاري.



وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أمس الاثنين، الملتقى الشبابي للحزب في محافظة جنوب سيناء، والتى تنظمها أمانة الشباب المركزية برئاسة المهندس أحمد صبري، في مدينة شرم الشيخ، بحضور ومشاركة كافة أمانات الشباب بالمحافظات، ويبدأ من اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 وتستمر لمدة أربعة أيام.



وتقوم أمانة الشباب المركزية، بإطلاق أولي فعاليات الملتقي الشباب، حيث يعقد في اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، ويعقبها مناقشات مفتوحة وورش عمل ودورات تدريبية خلال أيام انعقاد الملتقي.



وقال المهندس أحمد صبرى، أمين الشباب للحزب على مستوى الجمهورية، أن ذلك الملتقي يستهدف ترسيخ آلية الحوار مع كافة الشباب، والاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم والعراقيل التى تواجههم.



وأكد "صبرى"، علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولي الشباب اهتماما بالغا على جميع المستويات لتمكينهم وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من حماستهم وأفكارهم.



وأشار أمين الشباب لحزب مستقبل وطن، إلى ضرورة مساندة الشباب للدولة المصرية حتى تستكمل بناء مؤسساتها وتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرا إلي إنهم بمثابة خط الدفاع الأول عن الدولة لأنهم دائما ما يكونوا قيد استهداف جماعات التطرف لبث سمومها بداخلهم وتحويل توجههم الوطنى.