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برلمان

رئيس البرلمان: لست محامى الحكومة.. واسم مدينة زويل كما هو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:25 م
الدكتور احمد زويل
الدكتور احمد زويل
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
نفى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول حذف اسم الدكتور أحمد زويل من اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال مناقشة المجلس لتعديلات قانون إنشاء المدينة أمس.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن اسم الدكتور أحمد زويل، مازال موجودا على مسمى المدينة، ولا صحة لما تردد، وأصبح اسم المدينة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف، أن الدكتور أحمد زويل، كان قامة علمية كبيرة نعتز بها.

وتابع، قد يقول البعض، اننى ادافع عن الحكومة، بس انا مش محامى الحكومة، انا محامى المجلس، ومحامى الشعب وأحاول بقدر الإمكان مساعدة الحكومة وتصحيح أخطائها، لتتمكن من تحقيق الأهداف.
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