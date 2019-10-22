لـ شتاء دافئ .. دليلك لتنسيق الملابس الشتوية 2019

يجب عليكِ ارتداء الملابس الشتوية المناسبة للطقس ويحتاج فصل الشتاء إلى قطع الملابس الثقيلة والأنيقة، وما يناسب أعمالك اليومية، وإليك دليل تنسيق الملابس الشتوية وفقًا لمجموعة من الاستيلات المستوحاة من علا عبد الحميد " فاشون بلوجر على مواقع التواصل الإجتماعي".



وتختار علا عبد الحميد، الملابس المناسبة لجميع الاوقات مع تنسيق الإكسسورات المناسبة لها وتدعم إطلالتها بلمسات هادئة من الميكب، وقالت علا عبد الحميد " دائمًا بحب ادخل اي لون مُختلف مع ال ( جراي - الاسود - الابيض )، لان الـ ٣ الوان دول چوكر الدولاب بمعني يتلبس معاهم تقريبًا كل الالوان، وبحب ادخل اللون المُختلف ده في الاكسسورات او الشوز او الطرحه وهكذا".



وتعتمد علا عبد الحميد، على تنسيق الالوان مع بعضها البعض، فإرتدت جاكيت أسود بالقماش الشمواة ونسقت معة جيب باللون الكاشمير مع طرحة باللو الابيض المنقط باللون الاسود، ووضعت القليل من الميكب الهادئ والمناسب للحياة الجامعية والعملية.

