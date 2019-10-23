أمطار غزيرة على الإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة

تعرضت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة ومتوسطة وموجة من البرق والرعد، مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات، أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.



وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.



واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

