Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأمطار تغرق صالة محطة سكك حديد بنها .. و45 سيارة لشفط المياه

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تسببت الطقس السيئ وسقوط الامطار فى غرق مدخل صالة محطة سكك حديد بنها بسبب انخفاض مستوى المحطة عن الارض بمسافة الامر الذى ادى الى حدوث حالة من الارتباك بين المترددين على المحطة والمسافرين بعد فشل العمال فى ازاحة المياه باستخدام الجراكن

فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بجميع معداتها وسيارات الشفط لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدينتى بنها وكفر شكر والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الابلاغ بسقوط الامطار حيث تم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد على مدار 24 ساعة لواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الانفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 45 سياراة لشفط المياه ونافورى لتسليك خطوط الصرف الصحي

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بجولة تفقدية بالشوارع والميادين لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينتي بنها وطوخ وذلك بعد أن تعرضت تلك المدن صباح اليوم لاأمطارغزيرة .

وأكد المحافظ خلال جولتة ولقائه مع المواطنين بالشوارع بأن المحافظة كانت قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة مشيرا بأنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد علي تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة بمدارس جنوب وغرب بورسعيد

ترشيحاتنا

بضحكة من القلب.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

بملابس جلد..إيمي سمير غانم بصحبة أصدقائها على النيل

إعادة فتح نفق العروبة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد شفط مياه الأمطار

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

سر علاقة أيمن نور بالإخوانية فيروز عبدالحليم.. زواج سري من التميمي لنشر أكاذيب محمد علي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قوام متناسق.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بفستان مثير

أعلى مبيعات وأكبر إقبال.. مهرجان حفر الباطن لبيع الصقور يحقق أرقاما قياسية.. صفقات نادرة للاستحواذ على الأغلى.. والسعودية الأكبر عالميا في تجارة الصقور

تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة يثير الاستياء.. لن تصدق ما فعله!