الأمطار تغرق صالة محطة سكك حديد بنها .. و45 سيارة لشفط المياه

تسببت الطقس السيئ وسقوط الامطار فى غرق مدخل صالة محطة سكك حديد بنها بسبب انخفاض مستوى المحطة عن الارض بمسافة الامر الذى ادى الى حدوث حالة من الارتباك بين المترددين على المحطة والمسافرين بعد فشل العمال فى ازاحة المياه باستخدام الجراكن



فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بجميع معداتها وسيارات الشفط لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدينتى بنها وكفر شكر والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الابلاغ بسقوط الامطار حيث تم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.



وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد على مدار 24 ساعة لواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الانفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 45 سياراة لشفط المياه ونافورى لتسليك خطوط الصرف الصحي



وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بجولة تفقدية بالشوارع والميادين لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينتي بنها وطوخ وذلك بعد أن تعرضت تلك المدن صباح اليوم لاأمطارغزيرة .



وأكد المحافظ خلال جولتة ولقائه مع المواطنين بالشوارع بأن المحافظة كانت قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة مشيرا بأنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد علي تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.