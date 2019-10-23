العربة الطائشة.. انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجيزة من السرعة الزائدة| تفاصيل

شهد كوبري الجيزة المعدني انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، علي يسار الكوبري.



تلقت شرطة النجدة بلاغا بإنقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالتدخل وسرعة رفع الحطام ونقل المصابين.



وكشفت التحريات الاولية ان الميكروباص انقلب نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما ادي الي اصابة ٣ اشخاص بأصابات طفيفة.



و يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لتجنب وقوع حوادث الطرق من خلال تقديم نصائح لقائد السيارة خلال تواجده في الشوارع والطرق الرئيسية.



ويأتي على رأس التحذيرات والنصائح ضرورة القيادة تحت السرعات القانونية، وتجنب السرعات الزائدة كونها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.



وتتضمن التحذيرات مراعاة خطأ الغير، وتهيئة مسافة كافية "منطقة أمان" حول السيارة للتحرك فى نطاقها.



وتحمل النصائح ضرورة عدم استعمال جهاز الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة.



وتضم النصائح ضرورة تحكم قائد السيارة فى أعصابه أثناء القيادة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للسلامة وعدم استخدام الأضواء العالية والمبهرة داخل المدن، وكذلك عدم استعمال المصابيح الكاشفة حيث تتسبب فى إبهار بقية مستخدمى الطريق، ما قد يؤدي لوقوع الحوادث واستخدام حزام الأمان، وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز مع عجلة القيادة والطريق.