Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العربة الطائشة.. انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجيزة من السرعة الزائدة| تفاصيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:58 م
انقلاب ميكروباص أعلى
انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجيزة
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
شهد كوبري الجيزة المعدني انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، علي يسار الكوبري.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بإنقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالتدخل وسرعة رفع الحطام ونقل المصابين.

وكشفت التحريات الاولية ان الميكروباص انقلب نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما ادي الي اصابة ٣ اشخاص بأصابات طفيفة.

و يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لتجنب وقوع حوادث الطرق من خلال تقديم نصائح لقائد السيارة خلال تواجده في الشوارع والطرق الرئيسية.

ويأتي على رأس التحذيرات والنصائح ضرورة القيادة تحت السرعات القانونية، وتجنب السرعات الزائدة كونها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.

وتتضمن التحذيرات مراعاة خطأ الغير، وتهيئة مسافة كافية "منطقة أمان" حول السيارة للتحرك فى نطاقها.

وتحمل النصائح ضرورة عدم استعمال جهاز الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة.

وتضم النصائح ضرورة تحكم قائد السيارة فى أعصابه أثناء القيادة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للسلامة وعدم استخدام الأضواء العالية والمبهرة داخل المدن، وكذلك عدم استعمال المصابيح الكاشفة حيث تتسبب فى إبهار بقية مستخدمى الطريق، ما قد يؤدي لوقوع الحوادث واستخدام حزام الأمان، وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز مع عجلة القيادة والطريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 نصائح هامة لقيادة آمنة تجنبا لـ الحوادث على الطريق

رعب نهايته الموت.. القيادة الجنونية تخطف أرواح الأبرياء على محور صفط اللبن.. وخطط الجيزة تعجز أمام تهور السائقين

خدمات مرورية .. 10 نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على أرواحهم

ترشيحاتنا

تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة يثير الاستياء.. لن تصدق ما فعله!

الاختين الحلوين.. إطلالة دنيا وإيمى سمير غانم مع صاحبة السعادة

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

الغسل بدون نية الوضوء.. علي جمعة يوضح هل يجوز الصلاة بعده

مرور القليوبية يكشف حقيقة إغلاق طريق بنها - شبرا الحر

بينهم عروسان وطفلة.. 7 ضحايا في اليوم الأول من موجة الأمطار الرعدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

فستان بـ الكرانيش واللون البوستاج... لطيفة فى إطلالة جديدة تخفي عمرها الحقيقي

شاهد.. زوج غيور يقضم أذن رجل تحدث إلى زوجته.. وهكذا كان عقابه