بسبب التظاهرات اللبنانية .. فارس كرم يلغي حفله في المغرب

قدّم الفنان اللبناني فارس كرم الاعتذار لجمهوره في المغرب بعد اعتذاره عن تقديم حفله الغنائي في المغرب المقرّر إقامته في غضون أيام، بسبب ما يشهده لبنان من احتجاجات وتظاهرات ضخمة.





وكتب فارس كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"نظرا للظروف التي يمر بها لبنان وتضامناً مع أهل وطني أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل على أمل أن نلتقي قريبا وبظروف أفضل".





كانت المظاهرات اللبنانية قد انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.





ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي اعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني ، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.



