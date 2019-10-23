Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب التظاهرات اللبنانية .. فارس كرم يلغي حفله في المغرب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:14 م
فارس كرم
فارس كرم
Advertisements
شروق ابراهيم
قدّم الفنان اللبناني فارس كرم الاعتذار لجمهوره في المغرب بعد اعتذاره عن تقديم حفله الغنائي في المغرب المقرّر إقامته في غضون أيام، بسبب ما يشهده لبنان من احتجاجات وتظاهرات ضخمة. 

وكتب فارس كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"نظرا للظروف التي يمر بها لبنان وتضامناً مع أهل وطني أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل على أمل أن نلتقي قريبا وبظروف أفضل". 

كانت المظاهرات اللبنانية قد انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي اعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني ، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان ينتفض.. رامي عياش يفتح النار على الحكومة اللبنانية

لبنان ينتفض.. إليسا لـ الحكومة اللبنانية: عاملين حالكم مش سامعين

لبنان تنتفض.. مصير برنامج ذا فويس 5 بعد مظاهرات بيروت

وائل جسار وزوجته يشعلان المظاهرات في لبنان

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ ابنة نوال الزغبي في مظاهرات لبنان

صوتنا واحد وعلمنا واحد.. نانسي عجرم تنشر صورا من احتجاجات لبنان

ترشيحاتنا

أحمد السعدني لوالده "كل سنة وانت طيب يا عمدة".. شاهد

بالفيديو والصور.. مدينتي تتحدى الأمطار الرعدية وتكشف أسباب الإقبال للسكن بها.. وهشام طلعت مصطفى: الحمد لله كل حاجة اتعملت صح

فيديوجراف| حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

عمرو وردة يثير الجدل مع فتاة جديدة..شاهد السبب

كشفتها خناقة العلمين .. حقيقة زواج زينة من أحمد عز دون علم أهلها

طفلة عمرها عامان تلقى حتفها بين ذراعي والدتها.. تفاصيل مفجعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

فستان بـ الكرانيش واللون البوستاج... لطيفة فى إطلالة جديدة تخفي عمرها الحقيقي

شاهد.. زوج غيور يقضم أذن رجل تحدث إلى زوجته.. وهكذا كان عقابه