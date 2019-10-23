تامر حسني يرد على هنادي مهنا بعد تصريحها عنه

نشر الفنان تامر حسني صورة يرد فيها علي الفنانة هنادي مهنا بعد أن صرحت بـأنه مطربها المفضل من خلال لقائها في برنامج "عرب وود".





وعلق "تامر" علي الصورة قائلا: "يا هنادي يا قمر يا نجمة المستقبل يا غالية يا بنت الغالي والله كلامك دا شرف كبير ليا ربنا يوفقك دايما يارب".





يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



