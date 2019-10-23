بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

حصل موقع صدى البلد على صور الهبوط الأرضى الذى وقع فى الكليو 25 بـ طريق الدائري الإقليمي، بسبب الأمطار.



وكانت الإدارة العامة للمرور، اصدرت بيانا حول تلقى غرفة عملياتها إخطارًا من قيادات الطريق، يفيد بوجود هبوط أرضي من الطريق بطول 135 مترًا وعمق حوالي 30 مترًا وعرض 30 مترًا.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.



كما نشرت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية على الطريق الدائري الإقليمي، بمحيط التحويلات المرورية التي أجريت في ساعات الصباح الأولى، بعد تسبب الامطار في الهبوط الأرضى.



وتم إغلاق اتجاه الهبوط وإجراء تحويلة مرورية للسير في الاتجاه الآخر، ثم العودة للطريق مرة أخرى، وذلك لتسيير حركة السيارات.



وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

