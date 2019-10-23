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رياضة

وزير الرياضة يُكرم منتخب مصر للتجديف لحصوله على درع البطولة الأفريقية.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:10 م
وزير الرياضة يُكَرم
وزير الرياضة يُكَرم منتخب مصر للتجديف لحصوله على درع البطولة
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ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للتجديف ، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2019، بحضور الدكتور عمرو النورى- رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لحصولهم على درع البطولة الأفريقية التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 14 لـ16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 دولة إفريقية، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي-وزير الشباب والرياضة- مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف وجميع لاعبي المنتخب الوطني والذي حصد المركز الأول بـ 18 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهب و6 فضة و4 برونز، كما هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب عبدالخالق البنا الذي تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الحصول على المركز الأول.

قال وزير الشباب والرياضة: " سعيد جدًا بنتائجكم ، ونتطلع للمزيد من البطولات على المستوى القاري والعالمي ، ودومًا سنسعى لتقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرة لكم لتحقيق البطولات".

وتابع "صبحي": "أعتبر كل رياضي نموذجا وقدوة للشباب المصري ، وأقدر كثيرا المجهودات المبذولة من اللاعبين في هذه اللعبة تحديدًا، وأطالبكم بتكثيف التدريب لتقديم أفضل أداء خلال المنافسات القادمة لرفع اسم مصر عاليًا وإضافة إنجازات عديدة للرياضة المصرية".
وزير الرياضة يُكرم منتخب مصر للتجديف لحصوله على درع البطولة الأفريقية.. صور
وزير الرياضة يُكرم منتخب مصر للتجديف لحصوله على درع البطولة الأفريقية.. صور
وزير الرياضة يُكرم منتخب مصر للتجديف لحصوله على درع البطولة الأفريقية.. صور
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